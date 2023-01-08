С героинями «Властелина колец» ничего общего: обомлеете, увидев правнучку Джона Толкина

На роль эльфийки ее бы не утвердили.

Джон Толкин навсегда вошел в историю литературы благодаря своему роману-эпопее «Властелин колец». Писатель состоялся не только как мастер своего дела, но и как примерный семьянин.

Всю свою жизнь Толкин был верен Эдит Мэри Бретт — вместе они прожили 56 лет. В их браке родилось четверо детей, которые успешно продолжили династию великого писателя. Один из внуков Джона Толкина, Саймон, пошел по стопам деда. Он реализовал себя как писатель и параллельно занимался адвокатурой.

С 2000 года внук Толкина ушел в литературу. Его романы стали широко известны в США и Британии и были тепло приняты читателями. У Саймона Толкина есть двое детей — сын Николас и дочь Анна. Сегодня семейство проживает в Калифорнии.

Примечательно, что правнучка писателя Анна обладает весьма заурядными внешними данными. Пухлощекой девушке далеко до изысканных эльфиек из дедушкиного романа «Властелин колец». В этом заключается какая-то своеобразная ирония судьбы.