С Фриске ничего общего: сын Шепелева отличился в публичном месте

После смерти Жанны Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев долгое время скрывал их общего сына от прессы. Он даже не публиковал снимки малыша в социальных сетях. Но теперь Платон вырос настолько, что уже сам выкладывает в интернет свои фотографии.

В одном из последних постов мальчик показал, как играет в баскетбол на площадке. Он оказался талантливым спортсменом — смог забросить мяч в кольцо из-за спины. Правда, в подписи к видео сын Фриске признался, что дублей было много.

В отличие от своей звездной мамы, которая с самого детства жила исключительно музыкой, Платон растет очень разносторонним юношей. Он уже отлично играет на гитаре, занимается спортом и продолжает искать новые хобби. Поклонники отмечают, что с годами Шепелев-младший все меньше напоминает покойную артистку.