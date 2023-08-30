Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи С фото на вас смотрит известная российская актриса: не поверите, какой красавицей выросла

С фото на вас смотрит известная российская актриса: не поверите, какой красавицей выросла

30 августа 2023 19:45
С фото на вас смотрит известная российская актриса: не поверите, какой красавицей выросла

Архивный кадр удивил поклонников знаменитости.

Катерина Шпица известна не только своими карьерными успехами, но и яркой внешностью. Артистка регулярно собирает комплименты восхищенных поклонников, а не так давно она показала, как выглядела в первом классе.

На архивном снимке Шпица предстает в очаровательном сарафане и с букетом цветов, а ее волосы собраны в хвостики. Артистка задорно улыбается, а из подписи становится понятно, что снимок был сделан в 1993 году.

Пользователи Сети не смогли пройти мимо редкого снимка артистки. В комментариях они осыпали ее комплиментами, а некоторые отметили, что ее сын Герман, который совсем скоро пойдет в пятый класс, едва отличим от матери.

С фото на вас смотрит известная российская актриса: не поверите, какой красавицей выросла

«Катя, вы совсем не изменились!», «Бесподобная девчонка, одна улыбка чего стоит», «Какая вы хорошенькая и маленькая», «Очень похожи на своего сына», — считают подписчики Шпицы.

Фото: Соцсети, Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше