С фото на вас смотрит известная российская актриса: не поверите, какой красавицей выросла

Катерина Шпица известна не только своими карьерными успехами, но и яркой внешностью. Артистка регулярно собирает комплименты восхищенных поклонников, а не так давно она показала, как выглядела в первом классе.

На архивном снимке Шпица предстает в очаровательном сарафане и с букетом цветов, а ее волосы собраны в хвостики. Артистка задорно улыбается, а из подписи становится понятно, что снимок был сделан в 1993 году.

Пользователи Сети не смогли пройти мимо редкого снимка артистки. В комментариях они осыпали ее комплиментами, а некоторые отметили, что ее сын Герман, который совсем скоро пойдет в пятый класс, едва отличим от матери.