С финала «Интернов» прошло 6 лет: обомлеете, в кого превратился Лобанов

Александр Ильин стал известен на всю страну после роли интерна Семена Лобанова. В течение нескольких сезонов зрители следили за судьбой любимого героя, но далеко не все знают, как сложилась жизнь артиста после медицинского сериала.

Как только последний эпизод «Интернов» появился на экранах, Ильин перешел на другую съемочную площадку. Артист активно развивает свою творческую карьеру, в его фильмографии уже почти 50 работ. При этом он выбирает весьма разноплановые роли и не боится экспериментировать с внешностью, поэтому зрители далеко не всегда узнают его. Например, для картины «Собор» он отрастил длинные волосы и густую бороду.

Помимо этого, артист занимается своей рок-группой «План Ломоносова». Музыкант регулярно отправляется на гастроли по российским городам и выпустил уже шесть полноценных альбомов. По словам Ильина, именно актерская профессия помогает ему сочинять тексты для композиций.

Свободное время знаменитость посвящает воспитанию своего сына. В 2018 году на свет появился наследник артиста, которого тоже назвали Сашей, о его жизни артист рассказывает в социальных сетях. Поклонники Ильина отмечают, что не всегда узнают в артисте Семена Лобанова, но рады переменам в его жизни.