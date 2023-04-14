С Евой Польной ничего общего: как выглядит непубличная жена Дениса Клявера (фото)

Денис Клявер не стремится выставлять напоказ личную жизнь. Артист не раз обжигался, прежде чем обрел тихую семейную гавань.

Две первые супруги музыканта были связаны с миром шоу-бизнеса. Елена Шестакова танцевала в балете Михаила Шуфутинского, а Юлия Клявер была танцовщицей Лаймы Вайкуле. В третий раз экс-солист группы «Чай вдвоем» женился на женщине, которая никогда не стремилась на сцену.

Сегодня он счастлив рядом с Ириной Федотовой. Ранее она работала юристом, а после вместе с Клявером занялась бизнесом — создала компанию, производящую одежду для собак. Супруги воспитывают сына Даниэля, которому осенью исполнится 10 лет.

Жена певца не стремится к публичности, но избежать повышенного внимания к себе ей не удается. Поклонники то и дело сравнивают Ирину с Евой Польной — экс-солисткой группы «Гости из будущего» и матерью внебрачной дочери Клявера. Музыкант признал свое отцовство лишь спустя пять лет после рождения Эвелин, что для многих стало шоком.

Коллеги по цеху скрывали непродолжительные отношения, но со временем правда вышла наружу. Во всяком случае, артист вряд ли жалеет о своем выборе. Клявер часто публикует в социальных сетях фото с любимой красавицей-женой, которая не имеет с Польной ничего общего.