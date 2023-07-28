С этой загадкой справится далеко не каждый взрослый: первоклашки такие щелкают как семечки

Корней Чуковский написал известную загадку, которая вводит взрослых людей в ступор, заставляя производить сложные математические расчеты. А вот ребенок отвечает правильно, даже не задумываясь.

Стишок рассказывает о том, что в Ленинград шел некий Кондрат, а навстречу ему по дороге шли 12 детей. Причем каждый нес в руках по три лукошка, в каждом их которых расположилось по одной кошке с четырьмя котятами. Наконец, и котята были с ношей: держали в зубках по четыре мышонка каждый. И в итоге этого перечисления автор задает свой вопрос. Он спрашивает, сколько мышат и котят направляются в славный город Ленинград.

И, пока взрослый человек морщит лоб, перемножая числа, ребенок уверенно отвечает, что ни одного. Дело в том, что в Ленинград, согласно условию, шел только Кондрат, а остальные (и ребята, и котята, и мышата) топали по направлению из города.