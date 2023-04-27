С этой проблемой в отношениях всегда сталкиваются пары со знаками воды и огня: лучше узнать заранее

Кажется, нет на свете более противоположных стихий, чем вода и огонь. Тем не менее они не могут друг без друга, и нередко между представителями знаков, покровителями которых являются именно эти стихии, возникает сильное и непреодолимое притяжение. По словам астрологов, счастье в этой паре вполне возможно, если удастся справиться с неизбежными проблемами. Рассказываем, какая сложность подстерегает уроженцев водной и огненной стихий в романтических отношениях и как успешно ее преодолеть.

Несовпадение интересов

Залог успешных и счастливых взаимоотношений - умение прислушиваться друг к другу и находить компромиссы. К сожалению, у представителей огненных знаков (Овен, Лев, Стрелец) и водных (Рак, Скорпион, Рыбы) во многих случаях интересы не совпадают практически не по одному пункту. И договориться этим влюбленным ой как непросто.

Огненные знаки не представляют себя без активной социальной жизни.

Общение, встречи с друзьями, шумные вечеринки необходимы им как воздух. Овен, Лев и Стрелец легки на подъем. Стоит им получить от кого-нибудь из приятелей смс с предложением потусить, как они тут же срываются с места и как на крыльях летят навстречу веселью.

Представители водной стихии, как нетрудно догадаться, такой досуг не жалуют. Рак, Скорпион и Рыбы по своей натуре - люди закрытые, созерцательные, спокойные. Посреди ночи отправиться в клуб вместе с друзьями для них нечто немыслимое. Большой компании они предпочтут вечер наедине с собой и со своими мыслями.

Из-за несовпадения интересов и представлений об идеальном досуге в паре между водным и огненным знаком обязательно будут вспыхивать конфликты.

Представители стихии огня попытаются вытянуть вторую половинку из зоны комфорта, но встретят неожиданный отпор. А водные будут недовольны тем, что партнер все свободное время проводит вне дома. Постоянные ссоры и конфликты наведут на мысли о необходимости расстаться. Но нужно ли это делать?

Как уже было сказано, в любой паре необходимо учиться находить компромиссы.

Если у представителей разных стихий не получится договориться самостоятельно, вполне допустимо обратиться за помощью к специалисту. Психолог, сфера деятельности которого сосредоточена на семейных отношениях, подскажет, как двигаться вдвоем в одну сторону, а не тянуть одеяло на себя.