С этого фильма Гайдая зрители уходили толпами: дело не только в бездарной главной героини

В 80-х Леонид Гайдай был признанным классиком советского кино. Его комедии постоянно пересматривали, а зрители с нетерпением ждали новых фильмов. Поэтому на картину «Спортлото-82», которая вышла в 1982 году, в кинотеатрах собралась практически вся страна.

Фильм рассказывал историю выигрышного билета и группы друзей, которая за ним охотится. Главные роли в ленте исполнили молодые артисты Светлана Аманова, Альгис Арлаускас и Андрей Толшин, а в эпизодах можно увидеть звезд экрана Михаила Пуговкина, Михаила Кокшенова и, например, Нину Гребешкову.

Фанаты были уверены, что Гайдай, как и в предыдущие разы, удивит их остроумной комедией, однако картина разочаровала. Как признавались зрители, в «Спортлото-82» режиссер как будто цитировал сам себя. Он повторял те же шутки и даже использовал те же места для съемок.

Не оценили поклонники и актерский состав. Многим не понравилась игра молодых звезд, которых Гайдай пригласил в фильм. Особенно критиковали Светлану Аманову, которую считали самой бездарной актрисой. Разгромили фильм и профессиональные критики. В прессе вышло множество негативных рецензий. И в итоге комедия «Спортлото-82» до сих пор считается одной из самых худших работ режиссера.