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С этими фильмами Михалков чуть не получил премию «Оскар»: сейчас о них не помнят

28 ноября 2023 18:15
С этими фильмами Михалков чуть не получил премию «Оскар»: сейчас о них не помнят

Режиссер мог стать многократным обладателем награды.

Никита Михалков — один из немногих российских постановщиков, который является лауреатом престижной американской награды. «Оскар» он получил за свою картину «Утомленные солнцем». Но, как выяснилось, заветных статуэток у режиссера могло быть значительно больше.

Номинацию на «Оскар» получила и картина Михалкова «Урга: Территория любви» в начале 1990-х. Предполагалось, что это будет документальная лента, которая расскажет о кочевых монгольских племенах, обитающих в Китае. Но в ходе работы над сюжетом выяснилось, что люди там ведут постоянный и оседлый образ жизни.

Документалка переросла в художественный фильм, довольно нетипичный для режиссера. На Венецианском кинофестивале картина взяла главный приз, но на премии «Оскар» уступила другой ленте. Впрочем, сейчас о ней мало кто из зрителей помнит.

Еще одну номинацию американских кинокритиков Михалков получил за фильм «12» в 2008 году. Однако режиссер вновь потерпел неудачу. Премию забрал австриец Штефан Рузовицки за свою работу о заключенных в концлагере «Фальшивомонетчики».

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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