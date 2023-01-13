С этими 3 знаками Зодиака лучше не связываться: ваша жизнь станет адом во плоти

Романтические отношения - это не только букеты, подарки, сюрпризы и прочие приятные мелочи, но и неизбежные недопонимания и размолвки. По словам психологов, ссоры между любящими людьми совершенно нормальны, если оба партнера относятся к ним конструктивно, и, конечно же, если из этих конфликтов не состоит вся жизнь пары. В тех случаях, когда партнеры только и делают, что выливают друг на друга негатив или усложняют близким жизнь, необходимо всерьез задуматься: а тот ли человек рядом с вами? Астрологи назвали три знака зодиака, под которыми рождаются самые неуживчивые люди - совместная жизнь с ними напоминает настоящий ад.

Овен

Представители огненного знака обладают множеством достоинств, ради близких людей они готовы пойти хоть в огонь, хоть в воду, однако она также наделены целым рядом негативных качеств, которые способны перечеркнуть все хорошее. Так, например, Овен известен своей импульсивностью. Он может взорваться из-за любой мелочи, и предугадать, что на этот раз станет причиной его гнева, практически невозможно. Кроме того, этот знак обожает командовать, а когда избранник пытается высказать свое мнение, не хочет его слушать.

Неудивительно, что партнеры бегут от Овна.

Дева

Люди, появившиеся на свет под знаком Девы, тоже невыносимы в совместной жизни. Педантичные и занудные уроженцы земного знака всегда найдут, за что упрекнуть или подколоть своего партнера. Самое неприятное, когда они делают это не наедине, а в присутствии посторонних. Даже если Дева неправа, она все равно крайне категорично выскажет свою точку зрения - и этому надо радоваться, потому что порой этот знак решает поиграть в молчанку и подуться, мол, пусть избранник сам догадается, в чем провинился.

Поэтому Дева входит в топ самых невыносимых партнеров.

Козерог

Жизнь рядом с Козерогом похожа на ад, потому что этот знак привык следовать своему собственному расписанию - и не дай бог от него отклониться. Ведь в этом случае у представителя земной стихии съедут все тщательно подготовленные планы, а он, конечно, этого не переживет и будет портить настроение всем окружающим. Партнеру приходится решать дилемму - подстраиваться под строгое расписание Козерога или уйти от него.