С этим тестом справятся только здравомыслящие люди: а вы среди них?

Уровень интеллектуального развития человека зависит от множества факторов. Работа над развитием когнитивных способностей ведется с самого детства, причем в некоторых случаях мы даже не подозреваем о том, какие занятия и как на него влияют. Ученые из Эдинбургского университета, например, обнаружили, что люди, которые в детстве занимались музыкой, обладают острым умом и не теряют этого навыка даже спустя долгие годы, во взрослом возрасте. Исследователи отметили, что связь между интеллектуальными способностями и походами в музыкальную школу прослеживалась у всех людей независимо от их пола, социально-экономического статуса, состояния здоровья и многих других факторов. Эксперимент, который показал такие результаты, проводился на протяжении многих лет и в нем принимали участие 366 добровольцев. По словам авторов исследования, любая деятельность, требующая умственных усилий, в том числе игра на музыкальных инструментах, положительно сказывается на когнитивных способностях. Этот эффект сохраняется на протяжении всей жизни.

Насколько вы умный и сообразительный человек? Ответьте на несколько вопросов “с подвохом” - и узнаете.