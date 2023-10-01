С этим тестом справятся только гении: сможете угадать, для чего использовались эти вещи?

Как только человек научился что-то делать своими руками, он тут же принялся изобретать самые разные вещи. Некоторые из них улучшили его жизнь и прижились в быту, как, например, вилка или ложка. Другие пришлись не к месту и ушли из обихода или вовсе остались лишь в виде чертежей и планов. Одним из самых странных изобретений считается устройство для предотвращения столкновения с поездом. Дело в том, что в тот момент локомотивы были достаточно хрупкими - например, если бы на рельсы забрела корова с ближайшего пастбища, при столкновении поезд непременно сошел бы с рельс. Изобретатель Джек Уильям Джеймс в 1888 году запатентовал устройство, которое, по его мнению, могло предотвратить подобные инциденты. Его детище представляло собой платформу, к которой был прикреплен манекен. Работало изобретение по типу огородного пугала с привязанными к нему консервными банками. При каждом обороте колеса манекен ударял в гонг, звуки которого должны были отпугнуть любопытных животных от железной дороги. Правда, упоминаний о том, что это изобретение когда-либо использовалось по назначению, не сохранилось. Пройдите тест на сообразительность - попробуйте угадать, для чего предназначались эти вещи.

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