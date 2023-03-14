С этим тестом на знание устаревших слов справится не каждый филолог: а вы сможете?

В повседневной жизни мы используем довольно большое количество слов. Как правило, они обозначают те предметы или понятия, с которыми мы сталкиваемся чаще всего. А вот слова, которые ушли из обихода в связи с тем, что ушли в прошлое реалии, которые они обозначали, называются устаревшими. Их можно разделить на две большие группы - архаизмы и историзмы. Чем они отличаются? Под архаизмами подразумеваются те слова, которые вышли из употребления в связи с тем, что появились более современные аналоги. Понятия, которые обозначают эти слова, до сих пор присутствуют в нашей жизни, но только называем мы их иначе. Кто не слышал строчки “ярко пышет на ямках ланит” из известного старинного романса? Ланиты мы сейчас называем попросту щеками, поэтому слово ушло в прошлое и стало архаизмом. А историзмами называются слова, которые полностью ушли из обихода, поскольку исчезли вещи и понятия, которые они обозначают. Найти их можно в избытке в книгах, написанных в предшествующие века, или в исторических романах. Как правило, эти слова сопровождаются сносками, где объясняется их значение.

Сможете ли вы угадать, какие понятия скрываются под этими устаревшими словами? Проверьте себя с помощью нашего теста.