С этим мультфильмом в Pixar пришли тяжелые времена: минус 60 миллионов долларов — и это было только начало

На самом деле его просто недооценили.

После выхода мультфильма «Вперед!» в Pixar начался непростой период. Мультфильм с бюджетом в 200 миллионов долларов собрал всего 140 миллионов — и это стало первым звоночком.

Пандемия, меняющиеся вкусы аудитории и общие тренды в кино — все эти факторы можно винить в громком провале. Вот только дальше наступила настоящая темная полоса: «Душа», «Лука», «Я Краснею», «Базз Лайтер» — все они приносили убытки.

Но стоит ли считать «Вперед!» плохим мультфильмом? На самом деле, нет: это трогательная история, полная магии и эмоций, в лучших традициях Pixar.

Трогательная история о том, что важно сказать

Мультфильм «Вперед!» заслуженно получил 7,8 баллов на «Кинопоиске», ведь он затрагивает довольно важные и взрослые темы. Одна из них — последние слова, которые мы так хотим сказать тем, кого уже нет рядом.

Главные герои — братья Иэн и Барли. При помощи магического кристалла им удается воскресить лишь нижнюю часть отца, который погиб, когда мальчики были еще совсе маленькими.

Ребята отправляются в невероятное приключение, чтобы найти еще один кристалл и завершить начатое. Путешествие становится не просто квестом, а настоящим уроком жизни и братской поддержки.

Мир «Вперед!» удивляет: фэнтези-существа отреклись от магии и перешли на современные технологии. Теперь их жизнь напоминает нашу повседневность — только вместо людей здесь эльфы, гномы и другие фантастические создания.

Это увлекательное приключение, построенное на взрослении, принятии и семейных ценностях, — пишут обозреватели.

И можно найти еще много причин, почему этот мультфильм нельзя считать провальным. Ему просто не повезло.

