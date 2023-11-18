С этим фактом не поспоришь: доказано, что Елена Премудрая из сказок всегда была врагом главного героя

Елена Премудрая и ее образ, как и образ Иванушки-дурачка, кочевали по каждой второй русской народной сказке. Причем сюжеты были совершенно разными. А вот Елена при этом сильно не менялась. Из базовых навыков у героини в арсенале были умение передвигаться по воздуху, совершенное владение языком птиц и способность в этих самых птиц перевоплощаться.

Еще у Елены была волшебная книга, которая давала ответ на любой вопрос. И опционально — зеркало, в котором можно было увидеть то, что хотелось. Иными словами, Елена Премудрая была хранительницей всех знаний о мироздании.

Но вот была ли она положительным персонажем? Совершенно точно нет: ни воплощением женской заботы, ни доброй героиней, наделенной всеобъемлющей любовью Елена точно не была.

В любой сказке, где есть упоминание о Елене Премудрой, завязкой истории всегда является одно и то же. Она пытается избавиться от Ивана, а иногда даже хочет его погубить. Но, когда Иван проходит все дарованные ему испытания, героиня меняет гнев на милость и начинает жить с ним «в мире и согласии».