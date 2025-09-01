Меню
1 сентября 2025 14:44
С этим актером Энтони Хопкинс ни за что не сыграет в еще одном фильме — а тому работать с Хопкинсом было одно удовольствие

Тогда актер в очередной раз убедился, что актерский метод он никогда не примет и не поймет.

Один из лучших актеров в истории мирового кино, Энтони Хопкинс славится в том числе как один из тех, с кем достаточно тяжело работать — просто потому, что сам он своего презрения по отношению к тому или иному коллеге никогда скрывать не будет.

В Голливуде актер уже давно известен как гений с почти невыносимым характером, а его неприязнь по отношению к тем, кто пользуется актерским методом, всегда выходила за пределы съемочной площадки. Так, во время работы над одним из фильмов Хопкинс окончательно убедился в том, что не зря на дух не переносит таких актеров, — а еще усложнил отношения с одним из них.

Микки Рурк и Энтони Хопкинс в фильме «Часы отчаяния»

Хотя подружиться с культовым актером явно хочется любому из тех, кто снимается с ним в новых картинах, шутки с Хопкинсом в любом случае плохи, что показывает неосторожность его коллеги по «Часам отчаяния» Микки Рурка.

Как однажды рассказал Хопкинс в одном из интервью, Рурк решил применить актерский метод и в тот момент, когда никакую сцену еще не снимали, — тогда он подошел к Хопкинсу сзади и хлопнул его по плечу, от чего тот быстро пришел в ярость. По словам Хопкинса, его настолько сильно разозлило фривольное поведение коллеги, что он выместить весь свой гнев на какой-то машине, находившейся на съемочной площадке, — и даже оставил на той машине вмятину после сильного удара.

Затем, однако, ситуация повторилась, а Рурк, как рассказывал Хопкинс, слишком смело распускал руки — в какой-то момент последний и вовсе ушел со съемочной площадки, не захотев терпеть выходки Рурка.

Микки Рурк остался в восторге от работы с Хопкинсом

Хотя сам Хопкинс сказать того же о своем опыте работы с Рурком не может, на последнего возможность появиться в одном фильме с легендой точно произвела впечатление — вплоть до того, что актер написал Хопкинсу милое прощальное письмо, в котором намекнул на то, что чувствовал, будто они были самыми настоящими родственными душами.

По словам самого Хопкинса, в письме было сказано, что Рурк далеко не всегда ладил с коллегами по площадке, но во время работы над «Часами отчаяния» получил одно удовольствие. В любом случае, жалобы Хопкинса на Рурка в итоге не сказались на промо-кампании самого фильма, так что говорить об этом актер может спокойно.

Кстати, фильм с Хопкинсом когда-то забрал целых пять главных статуэток «Оскара» и стал одним из лишь трех проектов, которым такое удалось — почитать о других двух фильмах-триумфаторах можно здесь.

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Часы отчаяния» (1990)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
