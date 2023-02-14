С эксцентричной пышкой ничего общего: какой была Фаина из «Склифосовского» до пластики

Сериал «Склифосовский» успешно выходит на экраны уже десять лет. Одну из ярких ролей в картине исполнила Ирина Основина — она предстала в образе пышной эксцентричной медсестры по имени Фаина. Но мало кто знает, как выглядела артистка до всенародной славы.

Ирина переехала в Ленинград после того, как прослужила в театре родного Саратова несколько лет. Северная столица радушно приняла амбициозную актрису, которая поставила себе цель — добиться лучших ролей. Однако ей долго не везло. Основина снималась в эпизодах, а в 90-е из-за всеобщего кризиса в ее карьере настал многолетний перерыв. Когда ситуация немного улучшилась, актриса вернулась в кино. Чтобы получать интересные роли, она даже сделала ринопластику. Артистка проходила через эту процедуру три раза.

Как Основина выглядела до пластики, можно увидеть в ее дебютных работах, одной из которых стал фильм «Опасный человек». Действительно, тогда ее нос выглядел намного крупнее, чем сейчас. А сама Ирина была на несколько размеров худее. Сегодня звезда «Склифосовского» — одна из самых известных в стране актрис. На ее счету свыше пятидесяти характерных ролей в фильмах и сериалах, и каждый раз Основина выдает яркую и запоминающуюся игру.