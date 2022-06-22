С Джонни Деппом в одном положении: Игорь Жижикин не стал молчать

Только недавно 56-летний Игорь Жижикин охотно давал комментарии на разных ток-шоу в защиту Джонни Деппа во время его суда с Эмбер Херд. Российский актер сделал неплохую карьеру в Голливуде и часто появляется там в разных фильмах. Поэтому, по словам Жижикина, он хорошо знаком с Деппом и не стал молчать о его характере.

В студии шоу «Пусть говорят» Игорь вспоминал, как часто проводил время со звездой Голливуда на вечеринках и вместе с ним летал в самолетах. Но ни разу он не замечал бурный нрав актера, о котором говорила Херд. Жижикин и не представлял, что вскоре окажется в одном положении с Джонни. Как выяснилось, Игорь, крутивший роман с молодой актрисой, теперь тоже завидный холостяк.

28-летняя Татьяна Таушева рассталась с Жижикиным. Причем разрыв случился сразу после того, как Игорь дал большое интервью об их отношениях и заявил, что готов отправиться в пятый раз в ЗАГС с новой избранницей. И причины своего внезапного решения Таушева даже не стала объяснять возлюбленному.

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