С Джоли и Пэлтроу ничего общего: обомлеете, с кем закрутил роман юный Брэд Питт (фото)

Брэд Питт уже много лет считается главным красавчиком Голливуда. Он крутил множество ярких романов с известными женщинами, среди которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Дженнифер Энистон. Но не всегда Питт попадал в сети красоток.

Когда будущий секс-символ только начинал свой карьерный путь, он встречался с темнокожей певицей из Британии Синиттой. Впервые Брэд увидел ее по телевизору и моментально потерял голову. Он стал упрашивать агента, чтобы тот срочно достал ее номер телефона. Синитта, в тот момент уже состоявшаяся артистка, снизошла до юного малоизвестного ухажера, ведь Питту удалось покорить ее своим безграничным обаянием.

Но долго они не провстречались. Актер пропадал на кастингах, а Синитта — на гастролях. Они общались через многостраничные факсы, которые певица отправляла Питту по телефону. Но никакие ухищрения не помогли спасти отношения, которые стали охладевать. Вскоре Синитта ушла от актера.

Сегодня певице 59 лет, и она продолжает свою творческую карьеру. Синитта далеко не красавица и не имеет ничего общего ни с одной из известных пассий Питта.