«С дочкой дорогой моей любимой»: сын Яковлевой предъявил необычную наследницу

Порой подростковый бунт затягивается на долгие годы. Денис Шальных, единственный сын актрисы Елены Яковлевой, неоднократно появлялся на различных ток-шоу. И каждый раз вид эпатажного молодого человека, покрытого татуировками, шокировал публику. Вся страна ждет, когда парень наконец-то остепенится и забросит свои специфические увлечения.

Недавно холостой Шальных подлил масла в огонь и шокировал публику неожиданным заявлением. Звездный наследник опубликовал трогательный снимок с подписью:

«С дочкой дорогой моей любимой».

Однако на фото была запечатлена не новорожденная девочка, а кошка молодого человека. Парень любит рассказывать о своей питомице. Денис отмечает, что мурлыку отличают шальной характер и любовь к укусам. Так что публике, ожидавшей, что Яковлева стала бабушкой, остается только разочарованно вздохнуть.