«С днем рождения, Вика»: девушка, о которой пела группа «Корни», любому вскружит голову
Юной красавице будут завидовать все поклонницы коллектива.
Лишь преданные фанаты «Фабрики звезд» и группы «Корни» знают, что песня про Вику, которую напевали на каждой школьной или лагерной дискотеке, — это не собирательный образ эфемерной девчонки с именем Виктория.
Вика, к которой обращались с поздравлениями Александр Асташенок, Александр Бердников, Алексей Кабанов и Павел Артемьев, живет, здравствует и существует. И, более того, является самой важной женщиной в жизни одного из вокалистов.
Вика — это дочь Александра Асташенка. И именно ей группа посвятила песню в канун праздника. В это сложно поверить, но наследнице артиста уже исполнилось 18 лет. Как выглядит девушка сегодня?
Она совсем не похожа на знаменитого отца, но при этом выросла настоящей красавицей, которая вот-вот разобьет не одно юношеское сердце. Правда, пока девушке совсем не до амурных дел. Вика всерьез решила стать актрисой, поэтому сейчас все свободное время тратит на подготовку к поступлению в театральный вуз.