«С днем рождения, папа»: Станислав Бондаренко показал отца на редком фото

Актер театра и кино Станислав Бондаренко поделился в сторис Instagram-аккаунта трогательным снимком со своим отцом Геннадием, который отпраздновал 55-й день рождения. Публикация представляет собой совместный портрет отца и сына, а в подписи артист скромно поздравляет именинника с праздником.

«С днем рождения, папа», — пишет Станислав.

Гордый отец поделился семейным снимком на своей странице, а также опубликовал фотографию с праздничным столом. В комментариях к записи подписчики именинника желают ему здоровья и исполнения всех желаний.

«Пусть жизнь в вас бьет ключом, и позитивные события станут ежедневным подарком! С днем рождения, Геннадий Борисович», — пишут фанаты.

Станислав Бондаренко стал известен благодаря ролям ловеласов и романтиков в драматических отечественных сериалах. Его можно встретить в таких проектах как «Верни мою любовь», «Золотая клетка», «Провинциалка». Среди фильмов самые известные с его участием — «Нелюбимый», «Ищу тебя» и «Женщина, не склонная к авантюрам», за которые Бондаренко получил похвалу не только от поклонников, но и от критиков. Всего же за 15 лет карьеры актер поучаствовал в 64 фильмах и сериалах.