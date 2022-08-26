С «Дикой Розой» ничего общего: как сегодня выглядит кумир миллионов Вероника Кастро

Мексиканская драма «Дикая роза» появилась на экранах в 1987 году и мгновенно завоевала сердца поклонников по всему миру. Фанаты были в восторге не только от истории, полной интриг, но и от главной героини в исполнении Вероники Кастро. Артистка стала национальной звездой после участия в этом проекте, ведь он положил начало ее успешной карьеры.

После «Дикой розы» Кастро снялась еще в одном культовом сериале «Богатые тоже плачут». Всего артистку можно увидеть в 48 фильмах и сериалах, которые в итоге сделали ее одной из самых известных актрис Мексики.

Сегодня знаменитость уже не снимается в кино. Еще в 2019 году она объявила, что уходит на пенсию и планирует посвящать свое свободное время семье. Судя по социальным сетям, артистка уделяет большое внимание спорту и все еще отличается яркой внешностью и красотой. Под многими публикациями можно встретить сотни комплиментов от поклонников со всех концов света.