С детства «не как все»: МакSим сообщила о врожденной аномалии

За последнее время МакSим перенесла немало трудностей. В 2020 году она попала в жуткое ДТП, после которого долго восстанавливалась. Затем певица почти два месяца находилась между жизнью и смертью из-за тяжелого течения пневмонии. А не так давно она призналась в алкогольной зависимости: по словам МакSим, в спиртном она топила стресс от ударов судьбы.

А ведь проблемы со здоровьем у певицы были с самого детства. Она даже появилась на свет с врожденной аномалией, которая отличала ее от остальных детей. Дело в том, что у МакSим на одной руке было шесть пальцев. Мама будущей певицы была в ужасе от этой особенности девочки. Но врачи успокоили ее, отметив, что никаких рисков нет, просто малышка никогда не сможет играть на фортепиано.

Однако МакSим не послушалась наставлений докторов. Она все же смогла с успехом заниматься в музыкальной школе. А от лишнего пальца ее избавили хирургическим путем. На память о проведенной операции на кисти исполнительницы остался небольшой шрам.