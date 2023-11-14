С детской загадкой из СССР справятся только самые смекалистые: проверьте, избранные ли вы

В печатных изданиях Советского Союза было принято публиковать всевозможные кроссворды и головоломки. Про детей также не забывали. Иногда загадки для подрастающего поколения становились задачкой со звездочкой даже для взрослых.

Яркий тому пример — история про преступника и нескольких инспекторов. Злоумышленник загнал стражей порядка в ловушку и забрал веревку, по которой те могли подняться наверх и выбраться через окно. Тогда узники решили построить живую лестницу, но тот, кто оказался наверху, так и не смог дотянуться до спасительного подоконника.

Вопрос состоит в том, как заложникам удалось выбраться на свободу. В Сети есть несколько вариантов решения. Например, сделать веревку из одежды или подпрыгнуть с плеч до окна. Но лишь самые смекалистые находят правильный вариант.

А заключается он в том, чтобы перестроить лестницу. Наверх должен отправиться самый высокий человек, поскольку ему будет гораздо легче добраться до окна.