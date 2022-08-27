С Дашей Букиной ничего общего: вы ахнете, увидев звезду «Счастливы вместе» спустя 16 лет

Рыжие кучерявые волосы, энергичность и страсть к конфетам ― одни из главных особенностей самой известной домохозяйки Екатеринбурга Даши Букиной. Актриса Наталья Бочкарева настолько хорошо отразила их на экране, что даже спустя годы после окончания сериала все еще ассоциируется со своей героиней.

Но, как оказалось, в жизни артистка совсем не похожа на этого экранного персонажа. После завершения проекта и череды скандалов и волосы, и вкус, и манеры у нее совсем другие. На этой неделе Бочкарева стала новой гостьей в шоу «Главный вопрос » на YouTube, где зрители смогли сами увидеть разницу. В кадре актриса появилась в строгом зеленом костюме и с темными прямыми волосами. В ее речи не было и намека на Дашу Букину: никакой вульгарности и уральского говора. Более того, артистка рассказала, что изначально сама не понимала концепт известного телесериала.

«Мы не привыкли к такому юмору, у нас был Гайдай, были прекрасные комедийные истории. Но именно жанра ситкома не было. Когда я начинала сниматься, я вздрагивала, потому что сидели зрители и искусственным, нарочитым смехом смеялись над каждой шуткой. Я, например, говорила репризу и подпрыгивала: кто это, что эти люди здесь делают, зачем они смеются еще и так ненатурально», ― поделилась артистка.

При этом исполнители главных ролей быстро вошли во вкус и подарили нам больше 350 запоминающихся серий. И в комментариях под роликом фанаты пишут, что этого им было недостаточно. «Я с большим удовольствием смотрела этот сериал, жаль, что закрыли», «Возвращайтесь поскорее, мы вас любим», «Очень жду возвращения этой программы», ― признаются любители шоу.

Впрочем, вряд ли можно рассчитывать на продолжение сериала «Счастливы вместе». Недавно Бочкарева заявила, что поступила в академию Строганова и планирует стать скульптором. Так что, вероятнее всего, зарабатывать на жизнь она теперь будет другим способом.