С бывшими ничего общего: чем приглянулась принцесса Диана наследнику миллиардов

Принцесса Диана славилась своими многочисленными романами с известными мужчинами. Ее последним бойфрендом стал миллиардер Доди аль-Файед. Леди Ди познакомилась с бизнесменом в середине 80-х на конном поло. Тогда ни Диана, ни Доди не знали, что через десять лет судьба сведет их вместе.

Это произошло после расставания принцессы с хирургом Хаснатом Ханом. Диана хотела отвлечься и приняла приглашение миллиардера Мохаммеда аль-Файеда, отца Доди, провести каникулы в его резиденции. Принцесса хотела позлить бывшего и вызвать его ревность. Поэтому легкие отношения с Доди пришлись бы как нельзя кстати.

Сын миллиардера к тому моменту имел репутацию ловеласа и сердцееда. За его плечами были страстные романы с Вайноной Райдер, Джулией Робертс и Брук Шилдс. Диана ничем не походила на бывших бизнесмена. Для Доди она стала очередной добычей и способом прославиться на весь мир. Он умел красиво говорить и убедил принцессу, что она смысл его жизни.

Но призрачное счастье пары было недолгим. Они погибли в автокатастрофе в августе 1997 года. Накануне трагедии Доди собирался сделать возлюбленной предложение — в его квартире нашли обручальное кольцо с романтической надписью.