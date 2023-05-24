С бывшей ничего общего: Жан Иванович из «Вампиров средней полосы» женился

Мистический телесериал «Вампиры средней полосы» закрепил популярность красавца-актера Артема Ткаченко. Зрители высоко оценили его игру, а армия его поклонниц кратно возросла.

Исполнитель роли вампира Жана Ивановича всегда пользовался женским вниманием. Всего на счету любвеобильного актера три брака. Первой супругой стала его коллега Равшана Куркова, однако этот союз продержался всего четыре года. Актриса позже признавалась, что из их отношений ушла любовь. Второй супругой Артема стала модель Евгения Храповицкая. В 2013 году у них родился сын Тихон. Но этот брак разрушился спустя два года, причиной тому стала измена Храповицкой с Игорем Верником. Ткаченко расстался с женой без скандалов.

С 2016 года актер в отношениях с коллегой Екатериной Стеблиной. Она родила от него сына, которого назвали Степаном. Артисты скрепили свои отношения уже после его появления. Нынешняя жена Ткаченко совсем не похожа на его экс-супругу Куркову. У нее куда менее эффектная внешность: бледная кожа, мужеподобные черты лица, маленькие глаза. Но Артема все устраивает, и теперь он по-настоящему счастлив.