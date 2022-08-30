С Бузовой по одному пути: оставшаяся в одиночестве Нинидзе ошеломила россиян

31-летняя Нино Нинидзе решила развиваться не только в кино. Актриса, оставшаяся в одиночестве после отъезда бойфренда Максима Виторгана за рубеж, заинтриговала подписчиков в соцсетях новым видео с мужчиной. Таким образом Нино анонсировала премьеру клипа на совместную песню с музыкантом Eto Leon. В ролике они в темных джинсах и рубашках стоят близко друг к другу и поют, глядя в глаза.

Некоторые из комментаторов тут же решили, что Нинидзе пошла по пути Бузовой, которая тоже стала певицей именно после расставания. В 2016 году Ольга развелась с спортсменом Дмитрием Тарасовым. Но, в отличие от нее, у Нино есть и музыкальное прошлое. Она давно занимается вокалом и даже принимала участие в одном из сезонов шоу «Голос». Правда, наставники ее не выбрали, о чем позже сожалел и Александр Градский, и Леонид Агутин.

Неудача не разочаровала актрису, поэтому она продолжила петь. А сейчас Нино готова представить фанатам результаты своего труда в виде полноценной авторской композиции. Премьера трека должна пройти в начале сентября.