С «Бриллиантовой рукой» все ясно: взгляните на 5 других фильмов СССР и вспомните, играл ли там Никулин (тест)

На советском кино выросли многие, а вот внимательно смотрели не все.

Юрий Никулин — гений, который умел смешить и трогать до слез одним только взглядом. Его герои, будь то неуклюжий Балбес или растерянный Семён Семёныч, всегда были удивительно человечными и настоящими. И это только одни из самых узнаваемых ролей.

Давайте проверим, насколько хорошо вы помните другие амплуа актёра? Мы отобрали 5 культовых советских фильмов. Ваша задача — вспомнить, играл ли в них Никулин.

Не переживайте, если что-то забудете, ведь за свою карьеру актёр снялся в десятках легендарных картин. Зато после теста точно захочется пересмотреть пару-тройку старых добрых комедий с его участием.

Ну что, готовы проверить свою память? Тогда желаем удачи!

