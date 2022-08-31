С Брэдом Питтом ничего общего: правда о новом романе Дженнифер Энистон вышла наружу

На фоне развода Брэда Питта с Анджелиной Джоли среди поклонников начали распространяться слухи о возобновлении отношений артиста с его давней любовью Дженнифер Энистон. Якобы именно она поддерживает Питта в череде судебных разбирательств, связанных с опекой над их общими с Джоли детьми. Однако, как оказалось, звезда «Друзей» начала встречаться не со своим бывшим супругом.

По данным портала Heatworld, Энистон уже несколько раз видели в компании звезды сериала «Безумцы» Джона Хэмма. Знаменитости все чаще проводят время вместе, а скоро и вовсе перестанут расставаться: Хэмм присоединился к третьему сезону сериала «Утреннее шоу» и станет коллегой Энистон. При этом многие уверены, что именно артистка настояла на участии актера в этом шоу.

Звезды пока никак не комментируют свои отношения, но светские эксперты уверены в благоприятности этого романа. Дело в том, что артисты знакомы уже долгие годы, но только сейчас им удалось по-настоящему сблизиться.