С «братьями» ничего общего: обомлеете, увидев приемного сына Карла III (фото)

Когда Карл III женился на Камилле Паркер-Боулз, у нее уже было двое детей от первого брака — сын Том и дочь Лора. Впоследствии им пришлось налаживать отношения с членами монаршего семейства, что оказалось не так-то просто.

Как пишет британская пресса, старший наследник Камиллы признался, что стать родными людьми им так и не удалось. С «братьями», принцем Уильямом и принцем Гарри, за все эти годы у Тома не появилось ничего общего. «Честно говоря, нам не удалось сблизиться. Мама стала членом королевской семьи, но мы с сестрой остались им чужими. Мы ведем жизнь самых обычных людей», — подметил Паркер-Боулз.

Сын королевы-консорта выбрал для себя профессию кулинарного критика. Он заметил, что нисколько не расстраивается из-за того, что его имя редко появляется в СМИ. По словам Тома, ни он, ни его сестра никогда не стремились к публичности. Ему явно не хотелось бы оказаться на месте Гарри и Уильяма, каждое действие которых тут же становится достоянием широкой общественности.