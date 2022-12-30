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Киноафиша Статьи С братом-красавцем ничего общего: народ ахнул, увидев сестру Киану Ривза (фото)

С братом-красавцем ничего общего: народ ахнул, увидев сестру Киану Ривза (фото)

30 декабря 2022 13:00
С братом-красавцем ничего общего: народ ахнул, увидев сестру Киану Ривза (фото)

Внешность родственницы звезды разочарует многих.

Киану Ривз не сдает позиции и остается кумиром миллионов. При этом в его семье есть еще один человек, который пусть и не может похвастаться подобной популярностью, но все же связан с миром кино.

Речь идет о сестре актера — Карине Миллер. Родственница Киану стала продюсером. Важно отметить, что она никогда не пользовалась помощью своего именитого брата, решив, что сможет добиться успеха самостоятельно.

С братом-красавцем ничего общего: народ ахнул, увидев сестру Киану Ривза (фото)

Ривз гордится тем, что Карина сумела занять свое место в столь непростой индустрии. Вместе родственники представляли такую картину Миллер, как Semper Fi. Тогда многие удивились тому, что сестра звезды «Матрицы» не имеет с красавцем-братом ничего общего.

На самом деле в этом нет ничего странного. Дело в том, что Миллер — сводная сестра Киану по матери. К слову, кроме нее, у знаменитости есть еще две сестры — Ким и Эмма.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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