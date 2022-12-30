С братом-красавцем ничего общего: народ ахнул, увидев сестру Киану Ривза (фото)

Киану Ривз не сдает позиции и остается кумиром миллионов. При этом в его семье есть еще один человек, который пусть и не может похвастаться подобной популярностью, но все же связан с миром кино.

Речь идет о сестре актера — Карине Миллер. Родственница Киану стала продюсером. Важно отметить, что она никогда не пользовалась помощью своего именитого брата, решив, что сможет добиться успеха самостоятельно.

Ривз гордится тем, что Карина сумела занять свое место в столь непростой индустрии. Вместе родственники представляли такую картину Миллер, как Semper Fi. Тогда многие удивились тому, что сестра звезды «Матрицы» не имеет с красавцем-братом ничего общего.

На самом деле в этом нет ничего странного. Дело в том, что Миллер — сводная сестра Киану по матери. К слову, кроме нее, у знаменитости есть еще две сестры — Ким и Эмма.