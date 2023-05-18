С Боярскими ничего общего: внучка советского д’Артаньяна шокировала народ

Все в шоке от ее образа.

Семейство Михаила Боярского уже давно приковывает всеобщее внимание. Родственники советского д’Артаньяна не остались в тени именитого артиста и часто заявляют о себе. Так, недавно в Сети активно обсуждали внучку Михаила Сергеевича — внешность девушки потрясает воображение.

Отцом Екатерины является Сергей Боярский, сын прославленного актера и Ларисы Луппиан. Она окончила элитную школу в Лондоне, после чего отучилась в британском вузе. Екатерина занимается творчеством и мечтает построить музыкальную карьеру.

Однако сегодня Боярская больше известна не как певица, а как обладательница пышных форм и колоритной внешности. Роскошные прелести Екатерины могут сразить любого наповал, а ее пронзительный взгляд добьет «жертву» наверняка. Звездная наследница предпочитает откровенный вычурный стиль, который подчеркивает ее броскую красоту и соблазнительную фигуру.

Она ничуть не похожа на своего деда, который в молодости обладал более аристократичной и изящной внешностью. Тем не менее пикантные снимки Екатерины собирают хвалебные комментарии: «Красота», «Шикарная, прямо как с журнала», «Богиня».