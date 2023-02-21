С Биланом произошел несчастный случай: признание певца шокировало Сеть

Дима Билан заставил поклонников беспокоиться о своем здоровье. Как оказалось, один из недавних концертов привел к весьма серьезным последствиям для певца.

Так, в рамках Big Love Show артист порадовал публику выступлением с Мари Краймбрери, исполнив хит «Ты не моя пара». Для фанатов они подготовили эффектный номер: оба артиста боксировали прямо на сцене, изображая воинственно настроенных влюбленных. И, по словам певца, который разоткровенничался в шоу «Ты не поверишь!», Краймбрери не смогла рассчитать силу удара, что привело к перелому одного ребра.

При этом музыкант подчеркнул, что никак не отреагировал на проступок коллеги, не стал продолжать спарринг и закончил выступление. Несмотря на боль, он повел себя как настоящий джентльмен и «не стал трогать» артистку. Краймбрери пока никак не прокомментировала инцидент.