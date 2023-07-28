С бездомными в бардаке: вот в каких условиях живет сын-фрик Яковлевой

Сын Елены Яковлевой Денис известен не только из-за знаменитой мамы. Молодой человек является давним поклонником татуировок, которые покрывают и его тело, и лицо. Также он занимается бодибилдингом. Публика активно обсуждает наследника артистки, а не так давно он вновь привлек к себе внимание.

Так, Денис показал свой быт. В коротком видео, которым он поделился в социальных сетях, можно заметить его спальню и одного из двух котов, которого он подобрал на улице.

Публика не прошла мимо короткого ролика. Пользователи Сети с удивлением отметили, в каком сильном беспорядке живет сын знаменитости: везде заметна шерсть и разбросаны вещи. По их мнению, Денису нужно тщательнее следить за домом и перестать приводить с улицы бездомных животных, которых у него уже четыре. Как ранее признавался сам Денис, он не может пройти мимо обездоленного питомца и приводит их всех в дом.