С бабушкой ничего общего: в кого пошли внуки Веры Глаголевой (фото)

К семье актрисы Веры Глаголевой, скончавшейся в 2017 году, приковано повышенное внимание общественности. Особенно многих интересует жизнь младшей дочери артистки Анастасии Шубской, которая вышла замуж за известного хоккеиста Александра Овечкина.

Влюбленные счастливы в браке вот уже более пяти лет. За это время супружеская чета успела обзавестись двумя наследниками. Первенец, сын Сергей, родился у пары летом 2018 года. А весной 2020-го появился на свет и второй сын — Илья.

Знаменитости не скрывают наследников от посторонних глаз. Между тем интернет-пользователи отмечают, что внуки Глаголевой не имеют с ней ничего общего. Многие сходятся во мнении, что братья как две капли воды похожи на своего отца, причем не только внешне.

Известно, что старший сын пары уже давно встал на коньки. Поклонники не сомневаются в том, что Илья тоже скоро догонит брата, а в будущем оба станут профессиональными хоккеистами.