С бабушкой ничего общего: природа отдохнула на внучке Софи Лорен

Софи Лорен является одним из главных секс-символов XX века. Огромные выразительные глаза, пухлые губы, точеные черты лица и стройная фигура — мимо такой красотки не мог пройти не один мужчина. Но кинозвезда предпочла всем кавалерам свою единственную любовь — Карло Понти. У пары родились двое детей и четверо внуков.

В 2006 году сын Эдоардо и его супруга, сербская актриса Саша Александр, подарили знаменитости внучку Лючию. Сейчас 17-летняя девушка сосредоточена на учебе и пока не определилась со своим будущем. Известно, что долгое время звездная наследница увлекалась танцами. Поклонники семьи с разочарованием отмечают, что светловолосая и голубоглазая Лючия не имеет ничего общего со своей ослепительной родственницей.