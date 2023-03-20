С бабкой ничего общего: гляньте, в какую красотку влюбился дядя Митя из фильма «Любовь и голуби»

Сергей Юрский был одним из самых харизматичных актеров своего поколения. Многим зрителям он запомнился по роли дяди Мити из комедии «Любовь и голуби». Его карьера сложилась блистательно, а вот счастье в личной жизни пришло не сразу.

Первой любовью Юрского стала ведущая актриса Большого театра Зинаида Шарко. Артист подружился с ее сыном от первого брака и даже обучал его французскому. Однако оба актера были заняты работой, что сильно их отдалило друг от друга.

Через некоторое время Юрский влюбился в другую и ушел от Шарко. Его новой избранницей стала очаровательная актриса Наталья Тенякова, с которой он снялся в фильме «Большая кошачья сказка». Это не единственная их совместная работа. В 80-х они сыграли семейную пару в комедии «Любовь и голуби» — дядю Митю и бабу Шуру. Юрскому на тот момент было 48 лет, а Теняковой не исполнилось и 40.

Она всегда была обворожительной и утонченной красавицей, но для роли ей пришлось превратиться в невзрачную и вечно недовольную старуху. Благодаря гриму и блестящей актерской игре зрители даже не заметили подвоха. Эта совместная работа укрепила семейные узы артистов. Они прожили вместе вплоть до смерти Юрского в 2019 году.