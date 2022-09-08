С артистом, режиссером и иностранцем счастья не нашла: Терехова осталась в одиночестве не просто так

Маргарита Терехова давно завершила свою карьеру и не появляется на публике из-за тяжелой болезни. Врачи диагностировали у звезды болезнь Альцгеймера, поэтому теперь артистке нужен постоянный уход. Рядом с ней остались дети, а вот любимого мужчины нет.

По слухам, своего сына Александра актриса родила от режиссера Андрея Тарковского, однако сам звездный наследник опровергает эти сведения и говорит о том, что его воспитанием занимался режиссер Георгий Гаврилов. Впрочем, и его нельзя назвать родным отцом Терехова. Однажды артистка призналась сыну, что его настоящий папа из Таджикистана. Во время гастролей по этой республике знаменитость закрутила роман с женатым актером Анваром Тураевым, а уходить к ней от супруги он не захотел.

Александр отметил, что настоящий отец никогда им не интересовался, в отличие от Гаврилова, который, по сути, посвятил себя воспитанию чужого ребенка. Но все изменилось, когда Терехова и ее возлюбленный поссорились — актриса прогнала режиссера, запретив сыну общаться с ним.

По уверению наследника артистки, она так и не смогла наладить личную жизнь и осталась в одиночестве из-за своего непростого нрава. Главными мужчинами своей матери он назвал Игоря Талькова и Андрея Тарковского, однако ни с тем, ни с другим знаменитость счастья так и не нашла. «Роман Виктюк называет маму Огненной Лошадью. Это очень точно. Оседлать эту Огненную Лошадь не получилось ни у кого!» — цитирует Александра издание «Комсомольская правда ».