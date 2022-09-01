С Аршавиным ничего общего: народ ахнул, увидев повзрослевшую дочь Барановской

Юлия Барановская не только успешная телеведущая, но и многодетная мама. Звезда воспитывает сыновей Артема и Арсения, а также дочь Яну, которых часто показывает поклонникам.

Вот и теперь звезда экрана опубликовала в своем Telegram-канале снимок, на котором запечатлена вместе с повзрослевшей дочерью. Барановская отметила, что в этом году Яна пошла в восьмой класс.

«Не верю», — подчеркнула в подписи к фотографии ведущая шоу «Мужское/Женское».

Между тем народ ахнул при виде звездной наследницы. Многие обратили внимание, что у Яны, в отличие от ее братьев, которые сильно похожи на футболиста Андрея Аршавина, с отцом нет ничего общего. По мнению интернет-пользователей, дочь телеведущей похожа на нее как две капли воды.

Добавим, что Аршавин своими детьми не интересуется. Спортсмен не спешит проводить время с наследниками и делает все возможное, чтобы сократить расходы на их содержание.