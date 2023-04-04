С Аршавиным ничего общего: дочь Барановской выросла копией матери (фото)

Юлия Барановская одна воспитывает троих детей, которых родила футболисту Андрею Аршавину. Жизнь звездных наследников проходит на виду у публики — телеведущая часто показывает сыновей Артема и Арсения, а также дочь Яну в соцсетях.

Вот и на этот раз звезда посвятила пост в Telegram-канале наследнице. Яне исполнилось 15-лет, с чем Барановская публично ее поздравила. Бывшая возлюбленная спортсмена опубликовала совместный снимок с повзрослевшей дочерью, чем наделала немало шума в Сети. В подписи к кадру Барановская призналась, что Яна унаследовала от нее «все лучшие качества». Впрочем, подписчиков интересовал вовсе не характер юной красавицы, а ее внешность.

Интернет-пользователи пришли к выводу о том, что у Яны нет ничего общего с отцом, который не желает принимать активного участия в ее жизни. Именинница, по мнению многих, гораздо больше похожа на свою мать. «Ваша маленькая замечательная копия», — подметил один из подписчиков Барановской.