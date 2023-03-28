С аппетитной пышкой ничего общего: посмотрите, какой была Нина Усатова 38 лет назад (фото)

Слава и всенародная любовь пришли к Нине Усатовой далеко не сразу. Впервые она засветилась на экране в 1981 году, но по-настоящему знаменитой стала лишь спустя несколько лет.

Пожалуй, самой яркой ролью знаменитости в кино стала картина «Холодное лето пятьдесят третьего...», где она воплотила глухонемую крестьянку. Зрители привыкли видеть артистку в образе аппетитной пышки, поэтому многие поклонники и представить себе не могут, какой она была 38 лет тому назад.

В 1985 году на экраны вышел фильм «Свидетель» с участием Усатовой. В картине Валерия Рыбарева артистка предстала совсем другой — усталой, иссохшей и болезненной на вид. Несмотря на это, зрители остались в полном восторге от знаменитой актрисы.