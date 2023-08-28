С американцами лучше не связываться: «Мисс Россия» озвучила главное достоинство русских мужчин

Анна Линникова прославилась на весь мир после победы в конкурсе «Мисс Россия» и представляла страну на отборочных смотрах «Мисс Вселенная». За жизнью модели следят миллионы поклонников со всего мира, а сама Линникова нередко откровенно общается со своими фанатами.

Так, недавно поклонники завалили ее вопросами о том, выходцы из Америки или России привлекают Анну больше всего. Сама Линникова, которая вот уже несколько месяцев встречается с американцем, призналась, что у ее соотечественников есть множество плюсов.

«Наши русские мужчины умеют ухаживать, дарить цветы, дарить подарки. Наши русские мужчины достаточно щедрые», — заявила модель в своих социальных сетях.

В США же, как уверена знаменитость, большинство придерживается культуры 50/50. И даже на самом романтичном свидании всегда есть шанс, что спутник попросит девушку оплатить часть счета. А окружающие воспримут это не как оскорбление и несправедливость, а как естественный ход вещей.