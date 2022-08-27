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Киноафиша Статьи С Аллой ничего общего: фото единственной внучки Пугачевой слили в Сеть

С Аллой ничего общего: фото единственной внучки Пугачевой слили в Сеть

27 августа 2022 17:45
С Аллой ничего общего: фото единственной внучки Пугачевой слили в Сеть

Наследница Примадонны на нее совсем не похожа.

Кристина Орбакайте не так давно отправилась с семьей на греческий остров Миконос. В своих социальных сетях артистка делится снимками, на которых можно заметить и ее супруга Михаила Земцова, и их дочь Клавдию. При этом внимание пользователей Сети привлекает именно наследница знаменитости, а не сами каникулы певицы.

Как отмечают внимательные поклонники, единственная внучка Примадонны с годами все меньше и меньше на нее похожа. 10-летняя Клавдия растет копией своего отца Михаила и даже схожа с ним цветом волос.

С Аллой ничего общего: фото единственной внучки Пугачевой слили в Сеть

«Какая красивая», «Папина внешность, мамина фигура», — пишут подписчики под портретом Клавдии.

А вот сама Орбакайте при этом становится все больше похожа на Пугачеву. Не так давно певица решилась на такую же прическу, как у прославленной исполнительницы. Кроме того, она использует подобный макияж.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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