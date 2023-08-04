С 7 по 13 августа всем нужно быть начеку: особенно касается этих знаков зодиака

Предстоящая неделя далеко не для всех окажется легкой.

Как и весь август в целом, его вторая неделя окажется весьма насыщенной. Звезды приготовили как неожиданные путешествия, так и большие разочарования и даже утраты.

Овен

Овнов ждут дни, полные общения. Семейные торжества, встречи с друзьями и праздники — вот чем будет наполнена эта неделя. И все время представители знака будут отличаться позитивом и поднимать настроение всем вокруг.

Телец

Тельцы будут проявляться инициативу. Руководство положительно оценит их идеи, а дома их ждет забота и внимание. Некоторым же повезет найти удачный проект для вложения средств, который непременно станет успешным.

Близнецы

Астрологи уверены: вторая неделя августа должна быть посвящена только восстановлению. После тяжелого начала месяца близнецам нужно подумать о себе и привести в порядок не только тело, но и голову, не отказывая себе в отдыхе и удовольствиях.

Рак

Предстоящие дни будут весьма тяжелыми для Раков. Их ждут финансовые проблемы, для решения которых нужно приложить немало усилий. И в итоге к концу недели они будут ощущать себя уставшими и вымотанными.

Лев

Львы продолжат перестраивать свою жизнь. Часть из них постарается изменить карьерный путь, а другие решат заняться личной жизнью. Но, чтобы справиться со всеми делами, Львам нужно принимать помощь от родных и друзей.

Дева

Представители этого знака продолжат восстанавливать свое здоровье и налаживать жизнь. Тяжелые болезни, с которыми столкнулись Девы, пройдут, а на работе их ждут новые проекты, которые непременно окажутся успешными.

Весы

Весы всю неделю будут купаться во внимании окружающих. Новые знакомые будут поражены их харизмой и обаянием, а старые друзья обязательно захотят встретиться. Однако некоторых представителей знака могут ожидать неприятные новости и разочарования, которые им предстоит пережить в одиночестве.

Скорпион

Карьерные успехи ждут Скорпионов на предстоящей неделе. Они смело могут рассчитывать на новую работу и большие контракты. И даже в личной жизни их ждут маленькие победы.

Стрелец

Вся неделя Стрельцов будет посвящена их здоровью. Диеты, упражнения и тренировки помогут восстановиться перед второй половиной августа, в которой им точно понадобятся силы.

Козерог

Козерогов ждет заметное продвижение на карьерном пути. Им могут предложить большой контракт или новую должность, а со всей работой они справятся играючи.

Водолей

Предстоящие дни пройдут стабильно и спокойно. Водолеи будут заняты решением интеллектуальных вопросов, и никаких перемен ни в работе, ни в личной жизни не предвидится.

Рыбы

Карьерные успехи подарят Рыбам положительный жизненный настрой. И именно он поможет справиться со всеми жизненными сложностями, а сама неделя пролетит незаметно и легко.