С 4 лет жил в собачьей стае: где сейчас мальчик-маугли, о котором говорила вся Россия

Вся страна узнала про Ивана Мишукова несколько лет назад. Публика была поражена историей мальчика, который большую часть детства провел в компании бездомных собак и стал лидером их стаи.

Дело в том, что в четыре года Ваня остался на попечении бабушки и дедушки, пока его мать устраивала личную жизнь. Вскоре бабушка мальчика умерла, а дед предпочитал справляться с горем с помощью алкоголя. Поэтому его внук проводил все время на улице, где встретил четвероногих друзей, ставших его семьей.

В течение долгого времени Ваня был вожаком стаи и жил на улице, но однажды его отправили в детдом, так как его мама перестала поддерживать связь с родственниками. Первое время мальчик мечтал вернуться на улицу к своим друзьям, но со временем свыкся с судьбой. А вскоре его усыновила большая приемная семья.

В новом доме Ваня почувствовал всю любовь и заботу и через два года поступил в Кронштадтский морской кадетский корпус. Получив образование, он вернулся в родной Реутов, где ему выделили квартиру, и устроился на завод. Сейчас Ваня живет полноценной жизнью, а на его попечении находится кот, который стал его новым лучшим другом. С матерью, которая оставила его одного, он не общается, хотя и не держит на нее зла.