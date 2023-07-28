С 31 июля начинается все самое интересное: одни знаки зодиака подзаработают, других ждут разочарования

Предстоящая неделя окажется крайне насыщенной для большинства знаков зодиака. Новые встречи, знакомства, деловые поездки и даже переезды — все это придется пережить в ближайшие дни. При этом далеко не у всех этот период окончится успешно.

Овен

Овнов ждет насыщенная личная жизнь. Свободные представители знака имеют все шансы влюбиться. А те, кто уже состоит в отношениях, вновь почувствуют всю глубину чувств ко второй половинке. Успешна неделя будет и на работе: прилив сил поможет справиться со всеми делами.

Телец

Представителям этого знака предстоит весьма сложная неделя. Как уверяют астрологи, в жизнь Тельцов вернутся старые проблемы, которые они отложили в долгий ящик. И именно в первую неделю августа необходимо наконец-то разобраться с ними, ведь откладывание может привести к большим сложностям.

Близнецы

Предстоящая неделя будет испытывать Близнецов на прочность.

Им нужно максимально сконцентрироваться, чтобы сохранить важные аспекты жизни в целости. Проблемы могут возникнуть и с финансовой стороны, но только внимательный пересчет доходов и расходов поможет избежать растрат.

Рак

Жизнь Раков будет наполнена спокойствием. Рабочие будни пройдут без больших потрясений, а встречи с друзьями поднимут настроение и зарядят энергией на все предстоящие недели.

Лев

В самом начале недели Львов ждут большие траты, которые могут испортить все финансовое планирование. Поэтому следующие дни астрологи советуют посвятить домашним хлопотам: генеральной уборке, выбрасыванию ненужных вещей или мелкому бытовому ремонту, который так долго откладывался.

Дева

Дев ждут приятные новости, которые определят весь предстоящий месяц. Деловые предложения непременно обогатят представителей этого знака, а коллеги и руководство высоко оценят проделанную вами работу.

Весы

Представители этого знака проявят все свое трудолюбие. Все неделю Весы будут заняты на работе, что в итоге не смогут не заметить коллеги.

И эта самоотверженность приведет к большому поступлению денег.

Скорпион

Для Скорпионов предстоящая неделя будет весьма насыщенной. Успех на работе, романтичные приключения со вторыми половинками и насыщенный досуг будут сопровождать представителей этого знака. А завершится неделя неожиданным поступлением денег.

Стрелец

Астрологи рекомендуют Стрельцам сконцентрировать свои силы на домашних делах. Мелкий ремонт и большая уборка принесут вам глубокое удовлетворение и поднимут настроение на предстоящие дни.

Козерог

Предстоящую неделю Козероги посвятят решению многочисленных конфликтов. Дома свои проблемы на них свалят родственники, а на работе — коллеги.

Но Козерогам удастся разрешить все сложные ситуации и даже обзавестись новыми союзниками и друзьями.

Водолей

Для Водолеев будущая неделя сложится весьма успешно и перспективно. Многим представителям знака удастся сменить работу, а некоторые даже заведут новых друзей, которые обязательно помогут в будущем.

Рыбы

Всю неделю Рыбы будут занимать выжидательную позицию. Решение всех проблем они оставят на потом, как и построение планов. И именно такое отношение к жизни поможет им накопить силы на предстоящие недели и постепенно справиться со всеми сложностями.