С 14 августа эти знаки зодиака ждут глобальные перемены: увы, не только хорошие

Грядущая неделя для некоторых знаков зодиака будет крайне непростой. Звезды сулят большие перемены, к которым лучше заранее подготовиться.

Овен

Перед вами встанет сложная задача — обуздать свой вспыльчивый и эмоциональный характер. Чтобы избежать серьезных проблем, нужно держать чувства под контролем. Не поддавайтесь на провокации, и будет вам счастье. Шопинг отложите до лучших времен: спонтанные покупки больно ударят по карману.

Телец

Обязательно слушайте свою интуицию — шестое чувство плохого не посоветует. На работе не бойтесь проявлять инициативу. Вы сумеете показать себя с лучшей стороны, и перед вами откроются заманчивые перспективы. В отношениях с любимым человеком постарайтесь избежать накала страстей.

Не усугубляйте конфликт. Напротив, постарайтесь создать атмосферу спокойствия и гармонии.

Близнецы

Все ваше внимание будет направлено на рабочие вопросы, а личная жизнь отойдет на второй план. Смело берите на себя ответственность и не отказывайтесь от намеченной цели. Вам придется обращаться за помощью к старым знакомым. А также заканчивать дела, которые когда-то были отложены на потом.

Рак

Будьте терпеливее в общении с близкими. Не требуйте от них слишком многого. Не обостряйте конфликт, постарайтесь сгладить острые углы. На время откажитесь от крупных покупок. Сконцентрируйтесь на работе. Настало удачное время, чтобы обдумать новый проект.

Лев

Если вы долго откладывали отпуск, то сейчас настал отличный момент, чтобы как следует отдохнуть. Вам захочется сократить общение с окружающими до минимума. При этом отношения со второй половинкой будут напряженными.

Вы почувствуете холод и отстранение, но это поможет вам принять верное решение.

Дева

В финансовой сфере вас подстерегают махинации и аферы. Будьте предельно осторожны. Сейчас самое время задуматься о будущем. Решите, чего вы хотите достичь в ближайшее время, и планомерно идите к своей цели. В отношениях с партнером не уходите от честного разговора. Только он поможет разрешить ваши проблемы.

Весы

Пробудите в себе лидера. В течение всей недели постарайтесь во всем быть на первых ролях. Окружающие будут к вам расположены — вы получите помощь не только от преданных друзей, но и от тех, от кого совсем не ждали. Атмосфера дома будет на редкость спокойной и благополучной. В родных стенах вы сможете легко восстановить свои силы.

Скорпион

Сейчас не время держать эмоции в себе. Не подавляйте чувства, иначе нервного перенапряжения не избежать. На работе смело проявляйте инициативу — коллеги увидят вас с новой стороны. Вы заслужите уважение в коллективе. В любви лучше проявить как можно больше мудрости и терпения, тогда вашим отношениям ничего не навредит.

Стрелец

Вы превратитесь в настоящего трудоголика. Желание решать даже самые сложные задачи может привести к повышению в должности. Не отказывайтесь от командировок — поездки пойдут вам на пользу. А вот ваша семейная жизнь может не пройти проверку на прочность.

Не поддавайтесь соблазну и оставайтесь верны своему партнеру. Иначе плачевные последствия не заставят себя долго ждать.

Козерог

Вы окажетесь в круговороте событий, на которые не сможете повлиять. На работе возможны отсрочки и задержки — наберитесь терпения. Вам будет непросто сохранять душевное спокойствие, но это крайне важно, чтобы не наломать дров. Решая проблемы на работе, не забывайте о своей семье. Подумайте, чем порадовать близких, и они ответят вам те же.

Водолей

Не время быть безалаберным: соберите волю в кулак и придерживайтесь строгой дисциплины. Аккуратнее обращайтесь с деньгами. Не стоит вкладываться в сомнительные проекты и брать в долг. Что же касается личной жизни, то вам придется брать ответственность за свои решения и поступки.

Рыбы

Ваши надежды на повышение в должности не оправдаются. На рабочем месте проблем будет хоть отбавляй. Но есть и хорошие новости. Вы легко справитесь с любыми препятствиями, поскольку ваша энергия бьет через край. В этот период крайне высок риск супружеских измен. Сконцентрируйтесь на тех отношениях, что у вас есть, и в будущем за это скажете себе спасибо.