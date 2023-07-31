С 1 августа эти три знака зодиака будет преследовать удача во всем: остальным остается завидовать

Август пройдет под влиянием сразу двух ретроградных планет. Речь идет о Венере и Меркурии. Обычно, когда паланеты начинают вращаться в другую сторону, люди попадают в неприятные ситуации, их дела идут из рук вон плохо, а отношения не ладятся.

Но есть три знака зодиака, для которых август будет не просто неплохим, а даже удачным месяцем.

Среди любимцев судьбы последнего месяца лета оказались Девы. Их дела будут спориться до 23 августа. Все, за что будут браться представители этого знака, просто обречено на успех.

Повезет еще и Стрельцам. Они обретут веру, будут находиться в приподнятом настроении, а все мелкие неурядицы переживут просто и легко.

Наконец, для Водолеев август станет временем разрешения всех старых ссор. Им удастся наладить даже те отношения, которые казались утерянными безвозвратно. Также представителям знака будет сопутствовать удача в бизнесе.